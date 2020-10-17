شكرا لقرائتكم خبر عن "يلا يا أهلي" تريند على تويتر تزامنا مع مواجهة الوداد المغربي .. ومغردون: أفريقيا يا أبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "يلا يا أهلي" قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، مع انطلاق مباراة الأهلي والوداد المغربي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.





واحتفل رواد تويتر بالهدف الأول الذي أحرزه محمد مجدي أفشه في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، حيث غرد أحد المتابعين قائلا :"بداية حلوة وان شاء الله الجون الاول يدينا دافع اكبر للفوز.. #يلا_يا_اهلي"، فيما قال آخر :"بداية ولا اجمل اقسم بالله افريقيا يا اهلي".





وتفاعل الآلاف مع هاشتاج "يلا يا أهلي" حيث قال أحد رواد تويتر :"يا رب انصر الاهلي ونفرح بالبطوله ان شاء الله #يلا_يا_اهلي"، فيما قال آخر :"صباح النصر باذن الله النهاردة مش هزار افريقيا يا ابطال".





وأحرز محمد مجدى أفشه الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة الخامسة في مرمى الوداد المغربي خلال المواجهة المقامة بينهما حالياً باستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.





وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة الوداد المغربى، ويضم تشكيل الأهلي كلاً من في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع : ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة، ومروان محسن.

Advertisements





ويدخل الأهلي مواجهة الوداد وهو منقوص من عدد كبير من نجومه المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعلى رأسهم قلبى الدفاع محمود متولى ورامى ربيعة، فى الوقت الذى ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائى الحارس الأساسى محمد الشناوى والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعى الإصابة.





وحذر موسيمانى مدافعى الأهلى من خطورة رباعى هجوم الوداد وليد الكرتى وإسماعيل الحداد وبديع أووك و كازادى كاسينجو، مطالباً لاعبى الوسط بمساعدة الدفاع لإيقاف خطورة مهاجمى الفريق المغربى قبل الوصول لمناطق الخطورة الحمراء.

وفرض موسيمانى سياجاً من السرية على تدريبات الفريق منذ وصوله المغرب لمنع تسريب الخطة للمعسكر الأخر، فى الوقت الذى أجرت بعثة الأهلى 3 مسحات طبية حتى الأن تنفيذا لتعليمات الاتحاد الافريقى الكاف بسبب تداعيات فيروس كورونا، فى الوقت الذى شدد الجهاز الطبى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع، خاصة وأن مباراة الذهاب ستقام بعد 6 أيام فقط فى القاهرة ويحتاج الفريق لجهود كل لاعب.