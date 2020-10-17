كوكا يسجل هدفًا في فوز أولمبياكوس على أتروميتوس برباعية في الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر، هدفا في فوز فريقه أولمبياكوس على ضيفه أتروميتوس برباعية نظيفة في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري اليوناني .

وتقدم يوسف العربي بالهدف الأول لأولمبياكوس في الدقيقة 52، قبل أن يسجل أحمد حسن كوكا الثاني في الدقيقة 65.

وعاد يوسف العربي ليسجل هدفين لفريق اولمبياكوس في الدقائق 82 و 87.

وبتلك النتيجة، وصل أولمبياكوس للنقطة 10 في وصافة ترتيب الدوري خلف آريس ثيسالونيكي المتصدر برصيد 13 نقطة.