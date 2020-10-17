"الحكم مشبوه".. وائل جمعة يشكك في صحة ركلة جزاء الوداد ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
شكَّك وائل جمعة، نجم الأهلي الأسبق، في صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الزامبي جياني سيكازوي لصالح الوداد المغربي في المباراة المقامة بالدار البيضاء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
واحتسب الحكم جياني سيكازوي ركلة جزاء لصالح الوداد في الدقيقة 39 من اللقاء، بعد كرة مشتركة بين محمد الشناوي وجباجبو ماجبي، لكن حارس الأهلي تمكن من التصدي لها ببراعة.
وقال جمعة، في الاستديو التحليلي للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس": "ذلك الحكم معروف عنه أنه مشبوه".
وأضاف: "ضربة جزاء الوداد مشكوك في صحتها، هناك حكم قد يقوم باحتسابها وحكم آخر لا يقوم باحتسابها".
وأتم "الصخرة" قائلا: "أرى أن مهاجم الوداد هو مَن الذي توجه إلى الحارس".
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