محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: حافظ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على تقدم فريقه في النتيجة أمام مضيفه الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. واحتسب الحكم جياني سيكازوي ركلة جزاء لصالح الوداد في الدقيقة 39 من اللقاء، بعد كرة مشتركة بين الشناوي وجباجبو ماجبي. Advertisements واحتاج الحكم الزامبي للجوء إلى تقنية الفيديو، ليؤكد احتساب ضربة الجزاء. وسدَّد بديع أوك لاعب الوداد ركلة الجزاء، لكن الشناوي تعملق وتصدى لها، قبل أن ترتد للاعب الوداد الذي صوبها أرضية ضعيفة بين يدي حارس الأهلي من جديد. لمشاهدة انقاذ الشناوي.. اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشناوي يتألق ويتصدى لركلة جزاء الوداد بعد العودة للفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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