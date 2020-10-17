"أفشة" يسجل الهدف الأول للأهلي بعد خطأ دفاعي للوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استطاع محمد مجدي أفشة، تسجيل الهدف الأول لفريقه الأهلي، خلال مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ومع حلول الدقيقة 4، استغل "أفشة" خطأ دفاعي من فريق الوداد، ليحصل على الكرة قبل منطقة الجزاء، ويكمل بها حتى يسددها في الشباك.

ومن المقرر أن يقام مباراة العودة في القاهرة بين الأهلي والوداد المغربي، يوم الجمعة المقبلة 23 أكتوبر.