تقارير: فان دايك قد يغيب عن ليفربول 8 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت شبكة بي إن سبورتس، أن الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال لقاء إيفرتون، اليوم السبت.

ووفقًا لما ذكرته بي إن سبورتس في نسختها الإنجليزية، فإن المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى إصابة فان دايك بالرباط الصليبي.

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وأوضح مقدم الاستديو التحليلي الإنجليزي، أن مدة غياب فان دايك ستكون سبعة أشهر على أقل تقدير، وقد تصل إلى ثمانية.

وتعرض فان دايك للإصابة خلال الشوط الأول من لقاء ليفربول مع إيفرتون بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وجاءت إصابة فان دايك بعد تدخل قوي من الحارس جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، ليغادر الهولندي أرض الملعب على إثرها.