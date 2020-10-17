مباشر.. الوداد 0-2 الأهلي.. معلول يسجل

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
اكتفى فريق الأهلي بالفوز بهدفين دون رد على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي في اللقاء الذي يقام على ملعب "محمد الخامس" في إطار ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
الأهلي تقدم مبكرًا عن طريق محمد مجدي "أفشة" في المقابل عزز علي معلول النتيجة من ضربة جزاء، في المقابل تصدى محمد الشناوي ضربة جزاء ليخرج الأهلي من المغرب بالفوز بهدفين دون رد.
وأصبح الأهلي بحاجة للتعادل السلبي على أقل تقدير أو الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة والتي ستقام مساء الجمعة المقبل من أجل التأهل للمباراة النهائية.
تفاصيل المباراة:
الدقيقة الرابعة من بداية المباراة أحرز محمد مجدي "أفشة" هدفًا مبكرًا مستغلاً خطأ لاعب الوداد يحيى جبران ليتقدم الفريق الأحمر مبكرًا بنتيجة (1-0).
الدقيقة 16 هدد أيمن الحسوني لاعب فريق الوداد مرمى الأهلي على أمل تسجيل التعادل بعد رأسية متقنة من إسماعيل الحداد يسددها الحسوني على حدود منطقة الجزاء تمر الكرة بجوار القائم.
مروان محسن حاول من خارج منطقة الجزاء أن يزور شباك الوداد البيضاوي بتسديدة رائعة في الدقيقة 25 تمر أعلى المرمى بقليل.
الدقيقة 41 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الوداد بعد عرقلة من محمد الشناوي للاعب جباجبو ماجبي، لكم حكم المباراة قرر العودة لتقنية الفيديو الـ"var" وينفذ قراره بوجود ضربة جزاء.
الدقيقة 44 بديع أووك نفذ الركلة لكن محمد الشناوي يتألق ويرفض دخول المباراة بعدما أبعد الكرة ليظل الأهلي متقدما بالنتيجة (1-0).
حسين الشحات أهدر انفراد كامل لصالح الأهلي في الدقيقة 57 بعد كرة رائعة من جونيور أجايي لكن حارس الوداد يبعد الكرة بنجاح وتظل النتيجة (1-0).
الأهلي في الدقيقة 60 حصل على ضربة جزاء بعد تسديدة من جونيور أجايي ترتطم الكرة في يد يحيى جبران.
وفي الدقيقة 62، استطاع الدولي التونسي علي معلول أن يسجل الهدف الثاني لصالح الأهلي من ضربة جزاء ليعزز النتيجة للقلعة الحمراء وتصبح (2-0).
تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن.
تشكيل الوداد كالتالي:
حراسة المرمى: رضا التكناوتي.
خط الدفاع: صلاح الدين نوصير - يحيى عطية الله - يحيى جبران - إبراهيم نجم الدين.
خط الوسط الدفاعي: وليد الكرتي - أيمن الحسوني - إبراهيم النقاش.
خط الوسط الهجومي:بديع أووك - إسماعيل الحداد.
خط الهجوم: جباجبو ماجبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. الوداد 0-2 الأهلي.. معلول يسجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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