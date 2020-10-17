قادش يلحق بريال مدريد هزيمة أولى مدوية 

حقق قادش، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء، فوزاً مدوياً على مضيفه ريال مدريد، حامل لقب الـ"ليغا"، بهدف دون رد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل اللاعب القادم من الهندوراس أنطوني لوزانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.



وكان قادش تغلب على ريال مدريد 3-صفر لكن بقرار من لجنة الانضباط في الثاني من شباط/فبراير 2015 في دور الـ32 لمسابقة الكأس المحلية، بسبب إشراكه لاعباً غير مسجل في اللائحة هو الروسي دينيس تشيريشيف في المباراة التي حسمها النادي الملكي 3-1.



وهو الفوز الثالث لقادش هذا الموسم مقابل تعادل وخسارتين.



وجاءت خسارة النادي الملكي في وقت غير مناسب خصوصاً وأنه مقبل على بدء مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيستقبل شاختار الأوكراني الأربعاء المقبل ثم الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ووصيفه برشلونة السبت المقبل.



وكان النادي الملكي يمني النفس بتحقيق فوزه الرابع على التوالي والحفاظ على الصدارة للاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للاستحقاقين المقبلين، بيد أن قادش فاجأه بهدف مبكر حافظ عليه حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع رغم التغييرات الكثيرة التي قام بها مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان خصوصاً مطلع الشوط الثاني عندما دفع بالرباعي البرازيلي كاسيميرو وماركو أسينسيو والبرتغالي ميليتاو والأوروغوياني فيديركو فالفيردي، مكان الكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز والقائد سيرخيو راموس المصاب وإيسكو.



ولعب زيدان ورقته الأخيرة عندما دفع بالصربي لوكا يوفيتش مكان الألماني طوني كروس، دون أن تتغير النتيجة إضافة إلى العرض المخيب والسيء للاعبيه.



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وكان قادش الأخطر منذ البداية وتدخل راموس في توقيت مناسب وأبعد الكرة وهي في طريقها إلى المرمى إثر تسديدة لألفارو نيغريدو (2).



وأنقذ حارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية لخوان كالا إلى ركنية (8).



ونجح لوسانو في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة رأسية من نيغيريدو من مشارف المنطقة فانفرد داخلها بالحارس كورتوا ولعبها من فوقه داخل المرمى (16).



وأهدر لوسانو فرصة التعزيز عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ولعبها زاحفة أبعدها كورتوا (30).



وانتظر ريال مدريد الدقيقة 67 لتهديد مرمى الضيوف برأسية للبرازيلي فينيسيوس جونيور مرت بجوار القائم الأيسر.



وحرمت العارضة الفرنسي كريم بنزيمة من إدراك التعادل بردها تسديدته القوية من خارج المنطقة (81).

المصدر: بي إن سبورت