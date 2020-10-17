أتلتيكو مدريد يعود لدرب الانتصارات وغرناطة يهزم إشبيلية ويقتنص الوصافة 

عاد أتلتيكو مدريد لدرب الانتصارات في الليجا، بالفوز على أرض سيلتا فيجو (2-0)، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة.

وأحرز "الروخيبلانكوس" هدفا في كل شوط، حيث افتتح النجم الأوروجوائي، لويس سواريز، باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة 6، بعدما ترجم تمريرة أرضية داخل المنطقة من مانويل سانشيز، بتسديدة أرضية فشل إيفان فيار في التصدي لها.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أمَن النجم البلجيكي يانيك كاراسكو النقاط الثلاث، بهدف ثان إثر متابعة برأسه لتسديدة رائعة من البرتغالي، جواو فليكس، ارتدت من العارضة.

وبهذه النتيجة، يعود رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لاستعادة نغمة الفوز، بعد تعادلين متتاليين أمام هويسكا وفياريال سلبيا، ليرتفع رصيد الأتلتي إلى 8 نقاط، يرتقي بها مؤقتا للمركز الرابع.

على الجانب الآخر، تكبد الفريق الجاليثي خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط، يأتي بها في المرتبة الـ13 بشكل مؤقت.

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وفي مباراة أخرى صعد غرناطة لوصافة دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعدما تمكن من إكرام ضيافة إشبيلية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في انطلاقة منافسات الجولة السادسة.

وسجل لأصحاب الأرض، الدولي الفنزويلي، يانجل هيريرا (ق82).

ولعب إشبيلية منقوصا منذ الدقيقة 45، بعد طرد خوان جاردن، إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وارتقى غرناطة إلى الوصافة بإجمالي عشر نقاط، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد المتصدر، بينما حل إشبيلية سابعا بسبع نقاط، في جدول المسابقة التي تقام دون جمهور.