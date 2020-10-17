السيتي يهزم أرسنال وساوثهامبتون يتعادل مع تشيلسي و ايفرتون يحرم ليفربول من التقدم 

إنتهت موقعة مانشستر سيتي وضيفه أرسنال على وقع فوز هام لأصحاب الأرض بهدف دون رد، السبت في إطار الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



ورفع سيتي رصيده إلى 7 نقاط من أربع مباريات بعد أن حقق فوزه الثاني هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة، فيما مني أرسنال بخسارته الثانية في الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات فتوقف رصيده عند 9 نقاط.



وهذه هي الخسارة السابعة على التوالي لأرسنال في مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الممتاز فعادل بذلك رقمه السلبي أمام اي منافس له في دوري المستوى الأول لكرة القدم في إنكلترا بعد أن كان قد خسر سبع مباريات على التوالي أمام إبسويتش تاون في الفترة ما بين 1974 و1977.



وفي مباراة أخرى فرض ساوثهامبتون التعادل 3-3 على مستضيفه تشيلسي ضمن المرحلة ذاتها، وعكَّر حتفالية المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر بافتتاح غلته التهديفية في البريمير ليغ بثنائية على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنكليزية لندن.



وبدا تشيلسي في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثنائية فيرنر في الدقيقتين 15 و29، ثم صنع الهدف الثالث الذي افتتح به مواطنه كاي هافيرتس بدوره غلته التهديفية مع تشيلسي منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف أيضاً قادماً من باير ليفركوزن.



لكن ساوثهامبتون لم يستسلم وقلص الفارق عبر داني إينغز (43) وتشي أدامس (57)، قبل أن يدرك المدافع الدنماركي يانيك فيسترغارد التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في هذه المباراة التي استمرت فيها أخطاء حارس مرمى الفريق اللندني الدولي الاسباني كيبا أريسابالاغا خصوصا الهدف الثاني للضيوف.



ولعب كيبا أساسياً بسبب غياب حارس المرمى الجديد الدولي السنغالي إدوار مندي المنضم حديثاً من رين الفرنسي وذلك بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية.



وفشل تشيلسي في تحقيق فوزه الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس، فيما تعادل ساوثهامبتون للمرة الاولى هذا الموسم بعد فوزين متتاليين ومثلهما كهزائم.



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ويشكل التعادل المخيبة ضربة معنوية للاعبي النادي اللندني قبل استضافتهم إشبيلية الاسباني الثلاثاء المقبل في اولى جولات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وفي مواجهه أخرى حرم قرار من حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ليفربول حامل اللقب من الفوز على غريمه وجاره إيفرتون، المتصدر-المفاجأة للدوري الإنكليزي هذا الموسم، عندما ألغى هدفا في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب "غوديسون بارك".



وسجل السنغالي ساديو مانيه العائد إلى المنافسات بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (3) والمصري محمد صلاح (72) هدفي ليفربول، فيما أحرز مايكل كين (19) ودومينيك كالفرت-لوين هداف البريمرليغ إلى حد الآن (7 أهداف) هدفي أصحاب الأرض (81).



وسجل جوردان هندرسون الهدف الثالث لليفربول في الوقت بدل الضائع قبل أن يلغيه الـ"VAR" بقرار مثير للجدل بداعي تسلل على الممرر مانيه.



ورفع إيفرتون رصيده إلى 13 نقطة معززا صدارته إثر تعادل أول بعد أربعة انتصارات، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا (10 نقاط).



وكان ليفربول سقط سقوطا مدويا 2-7 في المرحلة الرابعة أمام مضيفه أستون فيلا قبل فترة التوقف الدولية.



المصدر: وكالات