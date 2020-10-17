الامارات | النصر والجزيرة يسجلان أول حالة تعادل في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والجزيرة يسجلان أول حالة تعادل في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق النصر مع الجزيرة بهدف لكلا منهما في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بالمباراة التي اقيمت في استاد آل مكتوم بنادي النصر، تقدم النصر بهدف عن طريق ريان مينديز، بالدقيقة 4 وتعادل الجزيرة بهدف زايد العامري، في الدقيقة 34 ليحصد كل فريق نقطة في انطلاق البطولة ويسجلان أول حالة تعادل بعد 6 حالات فوز.



لم يستغل النصر البداية السيئة لفريق الجزيرة في الشوط الأول واكتفى بهدف واحد سجله اللاعب ريان مينديز، في الدقيقة الرابعة من متابعة لتسديدة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في الشباك الخالية بعد خروج حارس المرمى، واكتفى العميد بذلك في الدقائق الأول بالرغم من الضغط الكبير على فريق الجزيرة الذي استبسل مدافعوه أمام هجوم النصر الغير فعال بشكل كبير.

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وبعد مرور 30 دقيقة بدأ الجزيرة في امتلاك الكرة بوسط الملعب وتناقل لاعبوه الكرة بفضل مهارات عموري، وخلفان مبارك، ونجح الجزيرة في استغلال سوء الحالة الدفاعية للنصر ونجح في الوصول إلى مرمى النصر بسهولة من هجمة منظمة وصلت إلى خلفان مبارك، الذي نجح في الهروب من مراقبة طارق أحمد وصنع هدف التعادل لزايد العامري، في الدقيقة 34 وواصل الجزيرة سيطرته على ما تبقى من الشوط الأول ولكن دون نتيجة لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.



بداية الشوط الثاني كانت بنفس الأسلوب من جانب النصر الذي حاول السيطرة على الكرة والضغط الهجومي على فريق الجزيرة وأضاع اللاعب تيغالي أخطر فرص العميد في هذا الشوط من انفراد تام بحارس المرمى ولكنه لعب الكرة بغرابة في حارس المرمى، وشهدت الدقيقة 86 حالة طرد للاعب النصر طارق أحمد، ليضعف من فرص فريقه فيما تبقى من عمر المباراة لإحراز أول ثلاثة نقاط في البطولة، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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