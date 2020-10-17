الشوط الأول: الأهلي (1)-(0) الوداد المغربي.. ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، نظيره الاهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- على معلول- محمد هاني. الوسط: عمرو السولية- ديانج. أمامهم: أجايي- حسين الشحات- محمد مجدي «قفشة». الهجوم: مروان محسن. ويتواجد على مقاعد البدلاء: على لطفي- أحمد فتحي- حمدي فتحي- وليد سليمان- جيرالدو- أحمد الشيخ- أليو بادجي. تشكيل الوداد: حارس المرمى: رضا التكناوتي. الدفاع: عبداللطيف نصير- يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين. الوسط: يحيى جبران- إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني. الهجوم: بديع أووك- إسماعيل الحداد- جباجبو. Advertisements أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د4: جووووووووول قفشة يستغل خطأ المدافع وينفرد بالمرمى ويسجل الأول للأهلي د15: محاولات هجومية مستمرة من الوداد مع اعتماد الأهلي على الهجمات المرتدة د19: كارت أصفر لديانج د21: كارت أصفر ليحيى عطية الله د25: تسديدة قوية من مروان محسن تعلو العارضة بقليل الوضع في مصر

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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