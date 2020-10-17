شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الرياضة والسياحة والهجرة يشهدون نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش «للرجال والسيدات»، والتي تستضيفها مصر في الفترة 10-17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي المقام بسفح الأهرامات بمشاركة 96 لاعبًا ولاعبة من مختلف دول العالم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

جمعت المباراة النهائية التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت كلاً من اللاعب على فرج، المصنف الثاني عالمياً، واللاعب طارق مؤمن، المصنف الرابع عالمياً لرجال الإسكواش، وسبق المباراة نهائي السيدات الذي جمع بين اللاعبتين نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى، ونور الشربيني، لاعبة نادي سبورتنج والمصنفة رقم 2 عالميا، وانتهت بفوز نور الشربيني بثلاثة أشواط للا شيء.

وتعد البطولة واحدة من أكبر ٨ بطولات بلاتينية عالمية سيدات ورجال، ويتنافس اللاعبون على مجموع جوائز مالية تصل إلى 540 ألف دولار، والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الإسكواش هذا الموسم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز المعهود لأبطال مصر في الإسكواش، والتألق والأداء المبهر الذي قدموه خلال منافسات البطولة في مختلف مراحلها، وسيطرتهم على المربع الذهبي للبطولة في منافسات الرجال والسيدات، في أول بطولة تأتي بعد شهور من إيقاف جميع بطولات الإسكواش الدولية تأثراً بجائحة كورونا.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى الاهتمام البالغ من قبل الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للإسكواش للتوسع في نشر اللعبة بمستوى الجمهورية، والكشف عن الموهوبين ورعايتهم، لمداومة الحفاظ على صدارة مصر العالمية في لعبة الإسكواش.

Advertisements