سترلينج يعيد السيتي لطريق الانتصارات وأرقام كارثية للجانرز (تقرير)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد مانشستر سيتي طريق الانتصارات مجددًا في الدوري، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على ملعبه ضد أرسنال بنتيجة 1-0 في مباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.
وحقق مانشستر سيتي فوزه الثاني هذا الموسم، والأول بعد فشله في تحقيق الفوز خلال الجولتين الماضيتين (تعادل وخسر)، بينما خسر أرسنال مباراته الثانية هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الثالثة ضد ليفربول بنتيجة 3-1.
وجاء هدف رحيم سترلينج في الشوط الأول ليكون هدف المباراة الوحيد، وهدف النقاط الثلاثة لأصحاب الأرض الذين كانوا يبحثون عن فوز يعوضون به عثرتهم في الجولتين الأخيرتين.
وسجل سترلينج بالتخصص ضد أرسنال هدفه السابع، ليكون الجناح المهاجم الإنجليزي قد سجل أكبر عدد من الأهداف في مسيرته ضد الجانرز على مستوى فرق التوب 6 (توتنهام الثاني، سجل ضدهم 6 أهداف).
ومدد مانشستر سيتي سلسلة اللاهزيمة له ضد أرسنال في الدوري، حيث لم يخسر الفريق ضد الجانرز في أخر 10 مباريات في أطول سلسلة لا هزيمة لهم ضد الجانرز في تاريخ مواجهاتهم، مع تحقيقهم للفوز في آخر 7 مباريات بين الفريقين في الدوري.
وخسر أرسنال في جميع مبارياته ال 7 الأخيرة ضد مانشستر سيتي في الدوري، لتكون أطول سلسلة خسارة للجانرز ضد نفس الخصم في الدوري منذ خسارته لـ 7 مباريات متتالية ضد ابسويتش تاون خلال الفترة بين 1974 لـ 1977.
وعلى مدار تاريخ مشاركات الجانرز في الدرجة الممتازة تحت مختلف المسميات، فقط ليدز يونايتد (8) هو من نجح في التفوق عليهم في الدوري بشكل متتالي (خلال الفترة بين 1973 إلى 1976) أكثر من مانشستر سيتي (7: منذ 2017 إلى الأن).
وأستمر أرسنال في نتائجه المخيبة خارج القواعد في الدوري ضد فرقة القمة ال 6 (مانشستر سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد، توتنهام وتشيلسي)، حيث لم ينجح الجانرز في تحقيق الفوز خارج ملعبه ضد هذه الفرق في الدوري خلال أخر 29 مباراة، متلقيًا الخسارة في 19 ومتعادلًا في 10.
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