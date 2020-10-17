شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يكشف سبب التعادل أمام ليفربول في ديربي الميرسيسايد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، إن مهاجمه ريتشارليسون أهدر العديد من الفرص خلال لقاء ليفربول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وأضاف مدرب إيفرتون، في تصريحات أبرزها موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن ريتشارليسون كان بإمكانه إخراجنا فائزين حاصدين الثلاث نقاط، ولكن ما يجب أن أقوله حاليًا نحن راضين عن الأداء والنتيجة خاصة وأننا نواجه ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.
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