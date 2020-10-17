شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يسحق أرمينيا برباعية في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح بايرن ميونيخ في تحقيق فوز كبير ضد منافسه أرمينيا بيليفيلد، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.
واستطاع توماس مولر تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف زميله روبرت ليفاندوفيسكي هدفين في الدقيقتين 25 و45 من عمر الشوط الأول.
وفى الشوط الثاني، سجل مولر الرابع في الدقيقة 51، قبل أن يقلص ريتسو دوان الفارق في الدقيقة 58.
وارتفع رصيد النادي البافاري إلى النقطة 9 في وصافة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أرمينيا عند النقطة 4 في المركز الثالث عشر.
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