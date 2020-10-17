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هزيمة مدوية لريال مدريد أمام قادش بالليجا

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أحمد رضا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة مدوية لريال مدريد أمام قادش بالليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل نادي في الخروج أمام منافسه قادش بأي نقطة، حيث تعرض إلى هزيمة صادمة بهدف نظيف، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من .

واستطاع أنتوني لوزانو خطف هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول.

وتجمد رصيد الريال عند النقطة العاشرة في الصدارة مؤقتًا، بينما ارتفع رصيد قادش إلى 10 نقاط، في الوصافة، بفارق الأهداف فقط.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    105,159

  • تعافي

    98,089

  • وفيات

    6,099

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