شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة مدوية لريال مدريد أمام قادش بالليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل نادي ريال مدريد في الخروج أمام منافسه قادش بأي نقطة، حيث تعرض إلى هزيمة صادمة بهدف نظيف، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

واستطاع أنتوني لوزانو خطف هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول.

وتجمد رصيد الريال عند النقطة العاشرة في الصدارة مؤقتًا، بينما ارتفع رصيد قادش إلى 10 نقاط، في الوصافة، بفارق الأهداف فقط.