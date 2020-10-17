شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: خط الوسط سلاح الأهلي أمام الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وائل جمعة، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن ناديي الأهلي والوداد المغربين متشابهين في كثير من الأمور، خلال بطولة دوري أبطال افريقيا.
ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي بعد قليل، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «بي إن سبورتس» :«الأهلي والوداد المغربي متشابهين في كثير من الأمور، فهما لديهما لاعبين مميزين في خط الهجوم والأطراف».
وأضاف مدافع الأهلي السابق: «الأهلي يعاني من بعض الأخطاء الدفاعية مثل فريق الوداد»،
وتابع :«الأهلي يتوفق على الوداد في خط الوسط فقط، فهو لديه لاعبين مميزين في هذا المركز».
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