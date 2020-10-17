شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يضرب أرسنال بهدف ستيرلينج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على نظيره أرسنال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 23 عبر رحيم سترلينج، حيث رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر وتجمد رصيد أرسنال عند 9 نقاط في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي.