شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية أخيرة لبعثة بيراميدز ظهر الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع جميع أفراد بعثة فريق نادي بيراميدز لمسحة طبية أخيرة للكشف المبكر عن فيروس كورونا ظهر الأحد، بمقر فندق الإقامة في الدار البيضاء.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي حوريا كوناكري الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في كازبلانكا في إطار نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويجري أفراد البعثة في الثانية عشرة ظهر الأحد بفندق الإقامة طبقا للبروتوكول الطبي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، والذي يلزم كل الفرق بإجراء مسحة قبل ٤٨ ساعة من المباراة الرسمية.

يذكر أن بعثة بيراميدز أجرت مسحة احترازية للنجم الدولي الإيفواري إيريك تراوري بعد انضمامه للمعسكر وثبت سلبيتها.