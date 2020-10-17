شكرا لقرائتكم خبر عن هندرسون عقب إلغاء هدفه بشباك إيفرتون: أشعر بالإحباط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، إن تقنية الـ«VAR» حرمت فريقه من الفوز على إيفرتون خلال لقاء اليوم، خاصة بعد تسجيله هدف صحيح في شباك بيكفورد.
وأضاف قائد «الريدز» في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لفريق ليفربول: «أشعر بحالة من الإحباط بعد خروج اللقاء بالتعادل، لأننا نستحق الفوز بجدارة، خاصة بعد مشاهدتي لهدفي عقب المباراة والذي تأكدت من صحته».
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