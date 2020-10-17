شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتوج بلقب مصر الدولية للإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش ببطولة مصر الدولية، والتى تستضيفها أهرامات الجيزة، كأحد أكبر البطولات البلاتينية في عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة. وتقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد فوزها على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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