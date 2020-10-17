شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب محمد الخامس لمواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لملعب محمد الخامس بالمغرب قبل مواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه الذي سيخوض به المباراة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، جونيور أجايي، محمد مجدى قفشة، وفي الهجوم مروان محسن.