شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب رونالدو.. بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس أمام كروتوني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالى، التشكيل الأساسى الذي يخوض مواجهة مضيفه كروتوني، والمقرر إقامتها في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، السبت، على ملعب «إيزيو سكيدا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل السيدة العجوز كالتالى: بوفون في حراسة المرمى، ديميرال، بونوتشي، دانيلو، بورتانوفا، بينتانكور، ارثر، فرابوتا، كييزا، موراتا، كولوسيفسكي.
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