شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لبرشلونة أمام خيتافي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندى رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيل الأساسى الذي يخوض مواجهة مضيفه خيتافى، المقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء اليوم، السبت، على ملعب «كولسيوم الفونسو بيريز»، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني «لاليجا».
ويحتل الفريق الكتالونى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، فيما يأتي خيتافى في المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة.
وجاء تشكيل برشلونة أمام خيتافي كالتالي:
حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: ديست- بيكيه- لينجليه- سيرجى روبرتو.
خط الوسط: بوسكيتش- دى يونج- بيدرى.
خط الهجوم: جريزمان- ديمبيلى- ميسي.
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