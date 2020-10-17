شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تدريبات بيراميدز قبل مواجهة حوريا الغيني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ثلاثة لاعبين من فريق نادي بيراميدز أداء تدريبات خاصة على هامش المران الثاني للفريق في مدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني، حيث استمر عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا والتونسي عمر العيوني في أداء التدريبات الخاصة للتخلص من الإجهاد وآثار الإصابات التي لحقت بهم مؤخرا ومستمرون في عمليات التأهيل للجاهزية الكاملة.
ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، بملعب محمد الخامس في كازابلانكا في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وأوضح الجهاز الطبي أنه لا خوف على غياب اللاعبين أمام حوريا ويتم تجهيزهم وفق برنامج علاجي وتأهيلي شامل استعدادا للمباراة المهمة.
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