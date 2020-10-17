شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كنت أتمنى نهائي أفريقي يجمع الأهلي والوداد ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى نهائي لدوري أبطال أفريقيا يجمع الأهلي بالوداد البيضاوي المغربي. وأضاف جمعة خلال تصريحات عبر بي إن سبورتس: «الفريقان من كبار القوم في أفريقيا وكنت أتمنى أن يجمعهما النهائي مثلما حدث في نسخة 2017». وواصل: «الأهلي كان قريباً للغاية من تحقيق لقب دوري الأبطال خلال نهائي نسختي 2017 و2018 ولكن غاب عنه التوفيق». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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