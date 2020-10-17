شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يفتح النار على لاعبي تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي، النار على لاعبي البلوز بعد التعادل المخيب للآمال أمام ساوثهامبتون 3-3، حيث برر التعادل بسبب الأخطاء الفردية العديدة التي ارتكبها الحارس كيبا بالتعاون مع دفاع الفريق،في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج».
وقال لامبارد خلال تصريحاته بعد المباراة: «الأهداف ليس لها علاقة بخطة اللعب، ماذا أفعل عندما يرتكب لاعب أو حارس أخطاء؟ نحن نشاهد العديد من الأهداف بالبريميرليج هذا الموسم ولا أعلم السبب، ربما جودة المهاجمين وعدم وجود فترة الإعداد السبب خلف ذلك».
وأضاف: «طلبت من اللاعبين بين الشوطين أن لا يجب أن يؤثر علينا الهدف الأول لهم لكننا لم نقدم نفس الأداء بالشوط الثاني ولا أعلم السبب، مع الأسف مازالنا نرتكب الكثير من الاخطاء الفردية».
وعن أخطاء كيبا قال: «من المؤسف ما حدث لانه قام بتصديات جيدة جدا الليلة، عليه أن يكون قوي ذهنيا لأن هذا المطلوب في هذا المستوى من اللعبة».
ونفى لامبارد أن يكون لخطة اللعب دورا في التعادل حيث أتم تصريحاته: «لا أعتقد ان الأمر له علاقة بالخطة، لكن ذلك لا يعني اننا ملتزمين تماما بهذه الخطة».
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