شكرا لقرائتكم خبر النصر ينهي أزمة حمدالله ويعير بخاري للعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت إدارة نادي النصر بتدخل من رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت في إنهاء معضلة رواتب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، من خلال تحويل المبالغ المستحقة كافة لحساب اللاعب.

وأفادت مصادر «مكة» بأن اللاعب سيصل إلى الرياض خلال الأسبوع الحالي للانخراط في تدريبات الفريق استعدادا لقيادة هجومه في المباريات المقبلة، حيث سيشارك مع الفريق اعتبارا من مباراة نصف نهائي كأس الملك أمام الأهلي بعد 10 أيام في جدة.

وكان حمدالله تعرض لإصابة خلال مشاركته مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا في الدوحة، وفضلت الإدارة بعد خروج الفريق من الدور قبل النهائي، منح اللاعب إجازة تنتهي خلال الأسبوع الحالي، إلا أنه قبل حضوره طالب إدارة النادي بحل أزمة رواتبه المتأخرة قبل بداية الموسم ثم تطور الأمر إلى التهديد بفسخ العقد.

يشار إلى أن وكيل حمدالله، شقيقه عبدالرحيم، أعلن أن حل مشكلة حمدالله لم يكن نهائيا.

وقال عبدالرحيم عبر موقع مشاركة الصور على انستقرام «تم حل الخلاف حاليا، لكن لم تغلق القضية بشكل نهائي، والفضل الكبير يعود إلى رئيس النادي صفوان السويكت الذي يعمل خلف الكواليس».

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ونشر عبدالرحيم صورة يظهر خلالها حمدالله برفقة السويكت.

من جهة أخرى وافقت إدارة النصر على إعارة حارس المرمى أمين بخاري للعين الصاعد حديثا لدوري المحترفين لمدة موسم واحد.

واشترط النصر على العين إشراك اللاعب في عدد من المباريات وأفضلية النصر في قطع فترة الإعارة متى احتاج إلى لاعبه.

يذكر أن النصر تعاقد مع أمين بخاري عقب انتهاء تعاقده مع الاتحاد.