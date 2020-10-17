دوري المحترفين بطابع أوروبي يحقق رقما استثنائيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض الأوروبيون تواجدهم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع بدايته هذا العام بعشرة مدربين كرقم استثنائي، يضاف لهم جزائري يحمل جنسية أوروبية.

وقد تكون البطولات الأخيرة التي حققها المدربون الأوروبيون في البطولات المحلية الموسم الماضي المحفز والدافع الأكبر لتعاقد الأندية مع مدارس أوروبية، كما حدث مع المدرسة الأوروجوانية في وقت قريب قبل أن تختفي هذا العام.

وتصدرت المدرسة البرتغالية الحضور (4 مدربين) كمدرسة أقرب إلى اللاعب السعودي بحسب تقييم لقائد المنتخب السعودي الأول السابق وفريق الأهلي تيسير الجاسم، الذي يرى في المدرستين البرتغالية والهولندية ضالة اللاعب السعودي الذي يتمتع بالمهارة والسرعة وهو ما يميز هاتين المدرستين.

وسجل 4 مدربين من البرتغال حضورهم في الموسم الحالي، فيما اعتذر الخامس عن الحضور لتولي تدريب الصاعد حديثا لدوري المحترفين، فريق العين، وتم تعويضه بمدرب فرنسي.

ويقاتل خالد العطوي كوطني وحيد بين 15 مدربا آخرين، وذلك من خلال قيادته تدريب الاتفاق للموسم الثاني على التوالي.

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ومن المدربين العرب التونسيان عبدالرزاق الشابي (أبها) ويوسف المناعي (القادسية)، والإيطالي من أصل جزائري نورالدين زكري (ضمك)، والأخير يرى في سهولة التخاطب والقرب من هوية اللاعب العربي وطبيعته للمدرب العربي فرصة أكبر في التواصل دون وسطاء ومترجمين، وهو ما يضمن نجاح العرب.

وحمل كل من فابيو كاريلي (الاتحاد) وبريكليس شاموسكا (الفيصلي) لواء المدربين البرازيلين في الدوري، فيما غاب مدربو أمريكا الجنوبية وتحديدا الأرجنتين والأوروجواي عن الدوري رغم حضورهم اللافت في السنوات الأخيرة.

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