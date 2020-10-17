شكرا لقرائتكم خبر دوري المحترفين بطابع أوروبي يحقق رقما استثنائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد تكون البطولات الأخيرة التي حققها المدربون الأوروبيون في البطولات المحلية الموسم الماضي المحفز والدافع الأكبر لتعاقد الأندية مع مدارس أوروبية، كما حدث مع المدرسة الأوروجوانية في وقت قريب قبل أن تختفي هذا العام.وتصدرت المدرسة البرتغالية الحضور (4 مدربين) كمدرسة أقرب إلى اللاعب السعودي بحسب تقييم لقائد المنتخب السعودي الأول السابق وفريق الأهلي تيسير الجاسم، الذي يرى في المدرستين البرتغالية والهولندية ضالة اللاعب السعودي الذي يتمتع بالمهارة والسرعة وهو ما يميز هاتين المدرستين.
وسجل 4 مدربين من البرتغال حضورهم في الموسم الحالي، فيما اعتذر الخامس عن الحضور لتولي تدريب الصاعد حديثا لدوري المحترفين، فريق العين، وتم تعويضه بمدرب فرنسي.
ويقاتل خالد العطوي كوطني وحيد بين 15 مدربا آخرين، وذلك من خلال قيادته تدريب الاتفاق للموسم الثاني على التوالي.
ومن المدربين العرب التونسيان عبدالرزاق الشابي (أبها) ويوسف المناعي (القادسية)، والإيطالي من أصل جزائري نورالدين زكري (ضمك)، والأخير يرى في سهولة التخاطب والقرب من هوية اللاعب العربي وطبيعته للمدرب العربي فرصة أكبر في التواصل دون وسطاء ومترجمين، وهو ما يضمن نجاح العرب.
وحمل كل من فابيو كاريلي (الاتحاد) وبريكليس شاموسكا (الفيصلي) لواء المدربين البرازيلين في الدوري، فيما غاب مدربو أمريكا الجنوبية وتحديدا الأرجنتين والأوروجواي عن الدوري رغم حضورهم اللافت في السنوات الأخيرة.
حقائق عن مدربي النسخة الحالية للدوري
- إضافة 10 مدربين من قارة أوروبا
- غياب تام لمدربي الأرجنتين والأوروجواي
- البرتغال الأكثر حضورا بأربعة مدربين
- التوانسة على رأس المدربين العربي من خلال حضور مدربين فقط
- تنوعت جنسيات المدربين بين صربي وألباني وألماني وبلجيكي وفرنسي وروماني و(إيطالي جزائري)
- مدربان فقط من البرازيل
- مدرب وطني واحد وهو خالد العطوي (الاتفاق)
- للمرة الأولى في تاريخ المحترفين يتمسك 13 فريقا بمدربي الموسم الماضي
- العطوي حقق رقما جديدا كأول سعودي بدوري المحترفين ستمر لعامين متتاليين من بداية الموسم.
- 3 مدربين جدد للنسخة الحالية هم البرتغالي إيفو فييرا (الوحدة)، والفرنسي باتريس كارتيرون (التعاون)، والألماني مايكل سكيبه (العين)
كانت هذه تفاصيل خبر دوري المحترفين بطابع أوروبي يحقق رقما استثنائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.