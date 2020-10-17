الاتحاد أمام الاتفاق.. صورة جديدة أم مشهد مكرر؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح فريق الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم.

وينتظر أنصار الاتحاد بداية قوية لفريقهم بعد معاناته في الموسمين الماضيين ونجاته من الهبوط بصعوبة بالغة، كما يترقبون نتائج مرحلة الإعداد والتعاقدات الجديدة.

وخلال الفترة الماضية أبقت إدارة الاتحاد على الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي إلى جانب عدد من المحترفين الأجانب، وهم مارسيلو غروهي وبرونو أوفيني وكريم الأحمدي ورومارينهو داسيلفا، كما أعادت المهاجم ألكسندر بريجوفيتش لصفوف الفريق.

وكان التعاقد الوحيد في صفوف المحترفين الأجانب هو مع لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي قادما من بالميراس بديلا عن الأرجنتيني ليوناردو خيل.

وعلى غرار الاتحاد، فقد استقر الاتفاق على مدربه الوطني خالد العطوي وأعاد مهاجمه المغربي وليد أزارو بعد حل الإشكالية التي منعت استمراره مع الفريق في الموسم الماضي.

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كما تعاقد الاتفاق مع المدافع الأستوني كارول ميتس، بينما أبقى على جميع محترفيه السابقين، وهم رايس أمبولحي وفيليب كيش ونعيم السليتي وايريك دي سوزا وسليمان دوكارا.

ويدخل الاتفاق هذه المواجهة وهو يفتقد جهود أهم لاعبيه المحليين، وهما سعد السلولي ومحمد الكويكبي لعدم اكتمال جاهزيتهما.

وتواجه الفريقان في 20 لقاء ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث فاز الاتحاد في 11 مواجهة، بينما انتصر الاتفاق 4 مرات، وتعادلا في 5 مواجهات أخرى.