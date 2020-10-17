شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد أمام الاتفاق.. صورة جديدة أم مشهد مكرر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينتظر أنصار الاتحاد بداية قوية لفريقهم بعد معاناته في الموسمين الماضيين ونجاته من الهبوط بصعوبة بالغة، كما يترقبون نتائج مرحلة الإعداد والتعاقدات الجديدة.وخلال الفترة الماضية أبقت إدارة الاتحاد على الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي إلى جانب عدد من المحترفين الأجانب، وهم مارسيلو غروهي وبرونو أوفيني وكريم الأحمدي ورومارينهو داسيلفا، كما أعادت المهاجم ألكسندر بريجوفيتش لصفوف الفريق.
وكان التعاقد الوحيد في صفوف المحترفين الأجانب هو مع لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي قادما من بالميراس بديلا عن الأرجنتيني ليوناردو خيل.
وعلى غرار الاتحاد، فقد استقر الاتفاق على مدربه الوطني خالد العطوي وأعاد مهاجمه المغربي وليد أزارو بعد حل الإشكالية التي منعت استمراره مع الفريق في الموسم الماضي.
كما تعاقد الاتفاق مع المدافع الأستوني كارول ميتس، بينما أبقى على جميع محترفيه السابقين، وهم رايس أمبولحي وفيليب كيش ونعيم السليتي وايريك دي سوزا وسليمان دوكارا.
ويدخل الاتفاق هذه المواجهة وهو يفتقد جهود أهم لاعبيه المحليين، وهما سعد السلولي ومحمد الكويكبي لعدم اكتمال جاهزيتهما.
وتواجه الفريقان في 20 لقاء ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث فاز الاتحاد في 11 مواجهة، بينما انتصر الاتفاق 4 مرات، وتعادلا في 5 مواجهات أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد أمام الاتفاق.. صورة جديدة أم مشهد مكرر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.