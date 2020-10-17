سطوة الأهلي تخيف الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ فريق الباطن، الضيف الجديد القديم على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشواره بدوري الأضواء من خلال استضافة الأهلي لحساب الجولة الأولى على ملعبه بحفر الباطن.

ويدخل صاحب الأرض بنية تحقيق بداية إيجابية وكسر تسيد الأهلي في المواجهات الست السابقة التي جمعتهما بدوري المحترفين، حيث سيحرص مدربه البرتغالي جوزيه جاريدو على انتهاج الشق الدفاعي وإقفال منطقتي منتصف الملعب وخط الظهر، وهو يفتقد لحارسه الأوروجوياني مارتن كامبانيا، مع الاعتماد على ريناتو شافيز وهاليم هايلاند ويوسف الجبلي وفابيو ابرو في قيادة الفريق بمختلف الخطوط، بينما يدخل الأهلي بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش اللقاء معتمدا على الانتدابات الجديدة بوجود الصربي ليوبومير فيجسا في خط الظهر والمغربي إدريس فتوحي في منتصف الملعب، بينما سيفتقد للروماني ألكسندرو ميتريتا، في حين يبقى السوري عمر السومة هداف الفريق أبرز اللاعب في خط المقدمة.

وسبق أن تواجه الفريقان 6 مرات بدوري المحترفين، كان للأهلي نصيب الأسد فيها من خلال تحقيق الفوز 5 مرات مقابل تعادل وحيد.

يذكر أن الباطن أكمل ملف تعاقداته الأجنبية رغم ضيق الفترة التي تلت صعوده إلى دوري المحترفين، بينما ما زال الأهلي غير مكتمل الصفوف.

يقود المواجهة الحكم السعودي خالد الطريس.