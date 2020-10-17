الإصابات وتهديد الهداف يضعفان النصر أمام الفتح

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ويدرك مدرب النصر روي فيتوريا بأن مهمته التدريبية مختلفة هذا الموسم لا سيما أن الإدارة وفرت كل سبل النجاح.وعلى الرغم من أن معنويات النصر ليست على ما يرام بعد الخروج الآسيوي المرير بركلات الترجيح من نصف النهائي على يد برسبوليس إلا أن البداية أمام الفتح تستوجب تحقيق العلامة الكاملة.
فيما يدخل الفتح بطموحات استعادة التوازن ومسح الصورة الباهتة التي ظهر بها الموسم المضي بعد منافسته على الهبوط والخروج من عنق الزجاجة في الرمق الأخير، حيث دأبت الإدارة الفتحاوية هذا الموسم على اختيار الاستقرار الفني أولا بعد نهاية الموسم، وقررت تمديد عقد المدرب البلجيكي يانييك فيريرا لمدة موسمين، واختارت إقامة معسكر إعدادي في جدة، وتعاقدت مع 5 لاعبين محليين هم عمار الدحيم والخضراوي وحسن الحبيب وصالح النشمي وفهد الحربي.
والتقى الفريقان 22 مرة، حقق النصر 13 انتصارا مقابل فوزين للفتح، فيما تعادلا 7 مرات.
ويغيب عن النصر سلطان الغنام (إصابة)، وهداف الدوري الموسمين الماضيين المغربي عبدالرزاق حمدالله، وعبدالفتاح عسيري (إصابة)، وعلي لاجامي (مصاب بكورونا)، فيما يشارك علي الحسن ضد فريقه السابق الفتح للمرة الأولى.
آخر فوز حققه الفتح على النصر كان عام 2016 في الدور الثاني للدوري ينتيجة 2-1.
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