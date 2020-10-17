ضمك الرائد مواجهة بنكهة مغربية

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ويشعل المواجهة أكثر أن نحو 8 إلى 9 عناصر في الفريقين من دول المغرب الكبير وتحديدا الجزائر وتونس والمغرب.وتضم قائمة الأجانب الجزائريين مصطفى زغبة والشنيجي وفارق شافعي، والتونسي بلال السعيدي، والأرجنتينيين ليما افعي وزيلايا. فيما فضلت إدارة الرائد الاستقرار على المدرب الروماني هاسيك بحثا عن تحقيق هدف التأهل إلى دوري أبطال آسيا، بعد أن اقترب الفريق كثيرا من تحقيقه الموسم الماضي لولا سوء الطالع في المباريات الأخيرة.
ويضم الرائد من اللاعبين الأجانب كل من الجزائري عزالدين دوخة، والكاميروني آرنود ديوم، والمغربيين جلال الداودي ومحمد فوزير، والصربي نيمانيا ميليتش، والكولومبي ماركو بيريز، والسوري جهاد الحسين. يذكر أن آخر مواجهتين بين الفريقين بدوري المحترفين تمكن فيهما الرائد من إسقاط ضمك ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 و3-0.
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