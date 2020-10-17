ضمك الرائد مواجهة بنكهة مغربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد ضمك لملاقاة الرائد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تختلف الطموحات بين الفريقين مع انطلاق الموسم، فصاحب الأرض فريق ضمك الذي نجح في البقاء الموسم الماضي يريد مع مدربه الجزائري الأصل الإيطالي الجنسية نورالدين بن زكري مواصلة تحقيق العروض الجيدة والبقاء مجددا، بعد أن تعاقد مؤخرا مع عدد كبير من اللاعبين المحليين والأجانب خلال فترة التعاقدات الصيفية الحالية والشتوية الماضية.

ويشعل المواجهة أكثر أن نحو 8 إلى 9 عناصر في الفريقين من دول المغرب الكبير وتحديدا الجزائر وتونس والمغرب.

وتضم قائمة الأجانب الجزائريين مصطفى زغبة والشنيجي وفارق شافعي، والتونسي بلال السعيدي، والأرجنتينيين ليما افعي وزيلايا. فيما فضلت إدارة الرائد الاستقرار على المدرب الروماني هاسيك بحثا عن تحقيق هدف التأهل إلى دوري أبطال آسيا، بعد أن اقترب الفريق كثيرا من تحقيقه الموسم الماضي لولا سوء الطالع في المباريات الأخيرة.

ويضم الرائد من اللاعبين الأجانب كل من الجزائري عزالدين دوخة، والكاميروني آرنود ديوم، و‏المغربيين جلال الداودي ومحمد فوزير، و‏الصربي نيمانيا ميليتش، والكولومبي ماركو بيريز، و‏السوري جهاد الحسين. يذكر أن آخر مواجهتين بين الفريقين بدوري المحترفين تمكن فيهما الرائد من إسقاط ضمك ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 و3-0.