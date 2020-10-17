هوساوي اتحاديا لمدة موسم واحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة نادي الاتحاد أمس عقدا مع المدافع عمر هوساوي عبر صفقة انتقال حر عقب إنهاء علاقته بصفة رسمية مع فريقه النصر من خلال توقيعه على خطاب مخالصة مالية. وشهدت الأيام الماضية ارتباط اسم المدافع هوساوي بنادي الاتحاد إلا أن وكيل اللاعب نواف المهدي نفى انتقال موكله للاتحاد قبل أن تتم الخطوة أمس رسميا. وبدا أن هوساوي هو الخيار المطروح أمام الإدارة الاتحادية، خاصة وأن التعاقد معه لن يكلف خزينة النادي كثيرا نظير عدم ارتباطه بأي ناد في الفترة الحالية إلى جانب تجاوزه 35 سنة. وبدا أن هوساوي هو الخيار المطروح أمام الإدارة الاتحادية، خاصة وأن التعاقد معه لن يكلف خزينة النادي كثيرا نظير عدم ارتباطه بأي ناد في الفترة الحالية إلى جانب تجاوزه 35 سنة.

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