مليون يورو قيمة التحاق نيكوليتش بالرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت إدارة نادي الرائد إلى اتفاق نهائي مع مهاجم فريق بارتيزان الصربي، نيمانيا نيكوليتش (27 عاما)، وذلك للاحتراف في صفوف فريق كرة القدم بعقد يمتد إلى موسمين مقابل مليون يورو.

وطبقا لمصادر إعلام صربية، فإن اللاعب سيوقع عقده الجديد غدا كبديل للمهاجم الكولومبي ماركو بيريز الذي ستتم إعارته لأحد أندية أمريكا الجنوبية، حيث إن عقده ما زال ساريا مع الرائد لموسمين مقبلين.

ويبلغ الراتب السنوي للاعب نيكوليتش 600 ألف يورو، فيما تبلغ حصة النادي الصربي من الصفقة 400 ألف يورو، فيما تنازل اللاعب نيكوليتش عن حقوقه المالية لدى ناديه البالغة 100 ألف يورو.

وكان المدير الفني لفريق الرائد البلجيكي بيسنيك هاسي وسع بحثه عن مستوى اللاعب بالاستفسار من المدافع الجديد بالفريق، الصربي نيمانيا ميليتش، وكذلك من المحترف بفريق الأهلي، الألماني ذي الأصول الصربية ماركو مارين، واللذين أشادا بإمكانيات نيكوليتش.