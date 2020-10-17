مليون يورو قيمة التحاق نيكوليتش بالرائد

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وطبقا لمصادر إعلام صربية، فإن اللاعب سيوقع عقده الجديد غدا كبديل للمهاجم الكولومبي ماركو بيريز الذي ستتم إعارته لأحد أندية أمريكا الجنوبية، حيث إن عقده ما زال ساريا مع الرائد لموسمين مقبلين.ويبلغ الراتب السنوي للاعب نيكوليتش 600 ألف يورو، فيما تبلغ حصة النادي الصربي من الصفقة 400 ألف يورو، فيما تنازل اللاعب نيكوليتش عن حقوقه المالية لدى ناديه البالغة 100 ألف يورو.
وكان المدير الفني لفريق الرائد البلجيكي بيسنيك هاسي وسع بحثه عن مستوى اللاعب بالاستفسار من المدافع الجديد بالفريق، الصربي نيمانيا ميليتش، وكذلك من المحترف بفريق الأهلي، الألماني ذي الأصول الصربية ماركو مارين، واللذين أشادا بإمكانيات نيكوليتش.
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