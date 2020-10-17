شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب .. انتقال رمضان صبحى لبيراميدز مسألة شخصية .. ومازال كابتن المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، عن إقامة معسكر مفتوح للمنتخب الأوليمبي في نوفمبر المقبل، وذلك فى إطار استعدادات الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقرر إقامتها العام المقبل، وقال غريب فى تصريحاته على هامش اجتماعه مع وزير الرياضة، اتفقت علي وديتين مع منتخب كبير والاعلان خلال ساعات، والأولوية ستكون للمنتخب الأول لضم أى لاعب قبل مباراتى توجو الرسميتين

وقال شوقى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن انتقال رمضان صبحى من صفوف النادى الأهلى إلى صفوف نادى بيراميدز مسألة شخصية ولن تؤثر على ارتدائة شارة الكابتن بالمنتخب الأولمبى