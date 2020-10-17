شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تستعيد صدارة التصنيف العالمى بعد 23 شهراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج وبطلة العالم، عصفورين بحجر واحد، وذلك بعد تتويجها ببطولة CIB مصر الدولية للإسكواش، والتى تستضيفها أهرامات الجيزة، كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد فوزها على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى.

حيث انتزعت البطلة المصرية اللقب للعام الثانى على التوالى، كما تقدمت أيضاً إلى المركز الأول فى التصنيف العالمى، الذى فقدته فى ديسمبر الماضى لصالح رنيم الوليلى، البطلة المعتزلة، قبل أن تسيطر عليه نوران جوهر لمدة 3 أشهر فقط بداية من يونيو الماضى حتى أكتوبر الجارى.

وفازت الشربينى فى المباراة النهائية لبطولة مصر الدولية،بثلاثة أشواط مقابل نظيفة على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-9, 11-6.

بهذه النتيجة تستعيد البطلة المصرية صدارة التصنيف العالمى للاسكواش التى فقدتها فى ديسمبر 2018، لصالح البطلة المعتزلة رنيم الوليلى، عندما ودعت بطولة هونج كونج من ربع النهائى، قبل أن تستعيد الصدارة بعد 23 شهراً متتالياً.

وضمنت مصر لقبى الرجال والسيدات بعد تأهل الرباعى المصرى، على فرج المصنف الثانى عالمياً وطارق مؤمن المصنف الرابع فى منافسات الرجال، بينما تأهلت نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً ونور الشربينى المصنفة الثانية فى منافسات السيدات.

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وكان، طارق مؤمن قد فاز على مواطنه مروان الشوربجى المصنف السابع عالمياً فى مباراة الدور نصف النهائى بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ستغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 11-6, 3-11, 13-11, 11-6.

فيما أنهى على فرج المصنف الثانى عالمياً، مغامرة مصططفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين والمصنف الـ 18 عالمياً، ليفوز عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-3, 11-7, 12-14, 11-4.

وفى منافسات السيدات، تخطت نور الشربينى مواطنتها نور الطيب المصنفة الرابعة، وفازت نوران جوهر على مواطنتها هانيا الحمامى المصنفة السابعة.

يذكر أن كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة والمصنف الثالث على العالم وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، قد ودع منافسات النسخة الحالية من دور الـ32 على يد زميله مازن هشام، بينما تحمل البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لقب النسخة الماضية عن السيدات.