شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: تشكيل الأهلي امام الوداد "مجازفة" من موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل مصطفى نجم الأهلى السابق، أن المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى طمعان في تحقيق الفوز على الوداد في المباراة التي ستقام بعد قليل في إطار ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، قائلاً في تصريحات لقناة الأهلى: "الأهلى بيلعب على المكسب من خلال التشكيل الهجومى الذى أعلنه موسيمانى، وشايف أن موسيمانى طمعان في المباراة هناك ودا "مجازفة" كبيرة من المدير الفني، وكنت أتمنى تواجد أحمد فتحى وبادجى مكان هانى ومروان محسن".

وأضاف عادل مصطفى: كنت أتمنى أيضا تواجد وليد سليمان في التشكيل، لأنه أكثر لاعب في اللاعبين المهاجمين اللى بيقدم الجانب الدفاعى ومقاتل في الملعب، وأهم نقطة لازم الأجنحة تنزل تأمن الجانبين لأن دى أكثر مشاكل الأهلى في الوقت الحالي منذ أيام فايلر.. والمدرب أكثر واحد عارف جاهزية كل لاعب".

Advertisements

وتابع نجم الأهلى السابق: "أن تشكيل الأهلى الحالي ينفع في مباراة العودة هنا في القاهرة وليس في المغرب، وأعتقد أن مفيش فرق بين هنا وهناك حاليا لغياب الجماهير، ولكن على موسيمانى أن يكون واثق من أن كل لاعب سينفذ تعليماته بدقة لأن الهفوة بهدف، لأن بديع أوك وإسماعيل الحداد من أخطر لاعبى الوداد وبيستغلوا الجناحين بشكل قوى جدا لذلك أتمنى تقفيل المساحات أمامهم".

وجاء تشكيل الأهلى لمواجهة الوداد كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى في خط الوسط، ومروان محسن مهاجما.