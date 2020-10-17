شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لثلاثى بيراميدز قبل مواجهة حوريا الغيني بالمغرب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل ثلاثة لاعبين من فريق نادي بيراميدز أداء تدريبات خاصة على هامش المران الثاني للفريق في مدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني، حيث استمر عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا والتونسي عمر العيوني في أداء التدريبات الخاصة للتخلص من الإجهاد وآثار الإصابات التي لحقت بهم مؤخرا ومستمرون في عمليات التأهيل للجاهزية الكاملة.

ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في كازبلانكا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ، وأوضح الجهاز الطبي أنه لا خوف على غياب اللاعبين أمام حوريا ويتم تجهيزهم وفق برنامج علاجي وتأهيلي شامل استعدادا لمباراة الثلاثاء الهامة.

وكانت البعثة قررت تغيير ملعب التدريب ليكون على ملعب مولاي رشيد بكازبلانكا بدلا من ملعب كهرما الذي خاض عليه أولى تدريباته بالأمس خاصة وأنه أفضل بكثير، وسيكون مران اليوم قويا بعدما اكتفى الجهاز الفني بمران خفيف بالأمس حتى لا يتعرض أي لاعب للإجهاد. وألغيت المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا المستجد، التى كان من المقرر أن يخضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، وجميع أفراد البعثة المتواجدة حاليًا فى المغرب، حيث كان من المفترض أن تخضع بعثة بيراميدز لمسحتا كورونا، الأولى أمس الجمعة على أن تظهر نتيجتها صباح اليوم، إلا إنه تم إلغاءها والإكتفاء بالمسحة التى حددها الاتحاد الأفريقى كاف، والتى سيخضع لها أفراد البعثة غدًا الأحد. وخضع البوركينى اريك تراورى لمسحة طبية أمس السبت، فور أن وصل الدار البيضاء بالمغرب للإنضمام لبعثة فريقه، حيث كان فى التجمع الدولى لمنتخب بلاده وانضم لبيراميدز مؤخرًا. وكان الفريق الغيني، قد تأهل إلى دور نصف الكونفدرالية، على حساب فريق إنييمبا النيجيرى، بنتيجة 3 – 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تخطى بيراميدز، فريق زاناكو الزامبي، بنتيجة 4 – 0، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب. وتضم بعثة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس



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