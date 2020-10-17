الامارات | سواريز يسجل في فوز أتليتيكو على سيلتا فيغو

شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يسجل في فوز أتليتيكو على سيلتا فيغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل لويس سواريز هدفا مبكرا وأضاف يانيك كاراسكو هدفا متأخرا خلال فوز أتليتيكو مدريد 2-صفر على مستضيفه سيلتا فيغو اليوم السبت ليعود فريق المدرب دييجو سيميوني للانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب تعادلين بدون أهداف.

وهز سواريز مهاجم أوروغواي الشباك في الدقيقة السادسة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء بعد اختراق الجهة اليسرى ليحرز هدفه الثالث في أربع مباريات منذ انتقاله من برشلونة.

ورد سيلتا بشكل جيد وكان من الممكن أن يتعادل من تسديدة سيرجيو كاريرا التي ارتطمت بالقائم.

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وكان سواريز قريبا من مضاعفة التقدم مبكرا في الشوط الثاني حين انفرد بالحارس لكنه افتقد الدقة.

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