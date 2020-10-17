شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم موقف ألكانتارا من المشاركة في تدريبات ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني عن إصابة تياجو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، خلال لقاء إيفرتون الذي أقيم ظهر اليوم وانتهى بالتعادل الإيجابي 2/2. وأكد التقرير أن اللاعب شعر بالإصابة عقب انتهاء المباراة بعد التدخل العنيف الذي تعرض له من قبل ريتشارلسون، مهاجم إيفرتون، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وهو الأمر الذي كلف البرازيلي بطاقة حمراء، وفي نفس الوقت سيخضع تياجو ألكانتارا للأشعة على قدمه غدًا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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