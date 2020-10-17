شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الوداد.. رسالة خاصة من عماد متعب للاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة للاعبي الأحمر قبل ساعات قليلة من مواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكتب «متعب» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أفريقيا يا رجالة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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