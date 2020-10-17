شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لـ «سيميوني» مع أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الأرجنتينى دييجو سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، رقما مميزا في انتصار فريقه على مضيفه سيلتا فيجو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «بالايدوس» ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدورى الإسبانى.

ووصل سيميونى، وفقًا للإحصائيات، للفوز رقم 200 مع أتلتيكو مدريد في الدورى الإسبانى ليصبح ثانى مدرب يصل لهذا العدد من الفوز مع فريق واحد بعد مدرب ريـال مدريد السابق، ميجيل مونيوز.