شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يفوز على أبها..والتعاون يتعادل مع الفيصلي فى الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب أول انتصاراته في الدورى السعودى، بعد الفوز على ضيفه أبها بهدف دون رد، في الجولة الافتتاحية من المسابقة، التي بالمباراة التي قيمت على ملعب «الملز».

هدف المباراة الوحيد أحرزه السنغالى ماكيتى ديوب من ضربة رأس في الدقيقة 29.

وفى مباراة أخرى سقط التعاون الذي يقوده فنيا الفرنسى باتريس كارتيرون في فخ التعادل الإيجابى 1-1 أمام ضيفه الفيصلى.

وتستكمل المرحلة الأولى من الدوري السعودي غدا الأحد، بالمباريات الأربع المتبقية، إذ يلعب النصر أمام الفتح، والباطن العائد ضد الأهلى، وضمك مع الرائد، وتختتم اللقاءات بنزال يجمع الاتحاد بضيفه الاتفاق.

وتقام المباريات دون حضور جماهيري نظراً للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الجهات المختصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، كما هو حال كرة القدم في معظم أنحاء العالم منذ تفشى الوباء خلال الربع الأول من العام الجارى.

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