شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يفوز على أبها..والتعاون يتعادل مع الفيصلي فى الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب أول انتصاراته في الدورى السعودى، بعد الفوز على ضيفه أبها بهدف دون رد، في الجولة الافتتاحية من المسابقة، التي بالمباراة التي قيمت على ملعب «الملز».
هدف المباراة الوحيد أحرزه السنغالى ماكيتى ديوب من ضربة رأس في الدقيقة 29.
وفى مباراة أخرى سقط التعاون الذي يقوده فنيا الفرنسى باتريس كارتيرون في فخ التعادل الإيجابى 1-1 أمام ضيفه الفيصلى.
وتستكمل المرحلة الأولى من الدوري السعودي غدا الأحد، بالمباريات الأربع المتبقية، إذ يلعب النصر أمام الفتح، والباطن العائد ضد الأهلى، وضمك مع الرائد، وتختتم اللقاءات بنزال يجمع الاتحاد بضيفه الاتفاق.
وتقام المباريات دون حضور جماهيري نظراً للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الجهات المختصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، كما هو حال كرة القدم في معظم أنحاء العالم منذ تفشى الوباء خلال الربع الأول من العام الجارى.
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