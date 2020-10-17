شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الإماراتي يتعاقد مع بطل المبارزة علاء أبو القاسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي الشارقة الإماراتي تعاقدها مع بطل المبارزة المصري، علاء الدين أبوالقاسم، لتدعيم صفوف فريق المبارزة في الموسم الجديد. وسيدافع أبو القاسم عن ألوان النادي بدءًا من الموسم الحالي، ليكون إضافة للفريق الذي حقق نتائج قوية في المواسم السابقة ويطمح في تحقيق المزيد مستقبلاً إنطلاقاً من الموسم الحالي 2020 / 2021. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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