شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يواجه الأهلي بثلاثي هجومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني ميجيل جاموندي، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، تشكيل فريقه في مواجهة ضيفه الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الوداد كالتالي: حارس المرمى: رضا التكناوتي. الدفاع: عبداللطيف نصير- يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين. الوسط: يحيى جبران- إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني. الهجوم: بديع أووك- إسماعيل الحداد- جباجبو. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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