شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يعلن إصابة لاعبَيْن بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الرجاء المغربي عن إصابة لاعبين اثنين من الفريق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، قبل 24 ساعة فقط من مواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توصل نادي الرجاء الرياضي لنتائج اختبارات كورونا التي خضعت لها صباح اليوم السبت عناصر الفريق الأول، من لاعبين وطاقم فني وطبي وإداري».

وأضاف النادي: «وقد أظهرت كل الاختبارات، البالغ عددها 41، نتائج سلبية للجميع باستثناء لاعبَين اثنين سيتم إخضاعهما للبروتوكول الصحي المعمول به».