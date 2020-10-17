مروان محسن يقود هجوم الأهلي في مواجهة الوداد.. وعودة «معلول» للجبهة اليسرى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة مضيفه الوداد المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- علي معلول- محمد هاني. الوسط: عمرو السولية- ديانج. أمامهم: أجايي- حسين الشحات- محمد مجدي «قفشة». الهجوم: مروان محسن. Advertisements ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي- أحمد فتحي- حمدي فتحي- وليد سليمان- جيرالدو- أحمد الشيخ- أليو بادجي. الوضع في مصر

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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