شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهات نصف النهائي.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق في التاسعة مساء اليوم، جولة الذهاب لمباريات نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بمواجهة الأهلي أمام مضيفه الوداد المغربي، والتي تقام على ملعب محمد الخامس.

وتختتم جولة الذهاب لنصف نهائي البطولة بمواجهة الزمالك أمام مضيفه الرجاء المغربي، غدا الأحد، بنفس التوقيت والملعب.

وقبل ساعات من بداية المواجهات، استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، هدافي البطولة التي يتم احتساب الأهداف بها بداية من دور المجموعات.

ويتصدر الكونغولي جاكسون موليكا، نجم مازيمبي، ترتيب هدافي البطولة برصيد 7 أهداف، ويليه الجزائري كريم العريبي، هداف النجم الساحلي التونسي، برصيد 4 أهداف، غير قابلة للزيادة بعد وداع فريقيهما البطولة، وبنفس الرصيد يحتل المركز الثالث النجم أشرف بن شرقي، هداف الزمالك، برصيد 4 أهداف.

وفي المركز الرابع والخامس برصيد 3 أهداف كل من أيوب الكعبي، نجم الوداد، وبدر بانون، مدافع الرجاء.

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